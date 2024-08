Weekend a Bologna | cosa fare il 9 10 e 11 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9– Un altro, finalmente, ha deciso di bussare alla porta. E l’agenda, di conseguenza, si è preparata per offrire a cittadini e visitatori un ottimo programma per il fine settimana. Ecco gli eventi da non perdere. Venerdì 9Alle 20.30, tutti a Villa Angeletti per Fermento in Villa: ospite Matt Elliott e la sua musica. Alle 21, Ema Yazurlo & Quilombo Sonoro sono al DiMondi in piazza Lucio Dalla. Alle 21.30, l’Arena Puccini guarda Inside Out 2. Sempre alle 21.30, in piazza Maggiore si proietta Matrimonio all’italiana di Vittorio De Sica. Sabato 10 Alle 21, C’è ancora domani è il film che c’è all’Arena Tivoli. Alle 21.15, il Museo per la Memoria di Ustica organizza una serata poetica con David Riondino, accompagnato dal canto di Monica Demuru. Alle 21.30, l’Arena Puccini propone la visione di Romeo è Giulietta di Giovanni Veronesi.