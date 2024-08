Vuelle Ancora insieme a Banca di Pesaro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Mentre gli altri giocatori si godono gli ultimi giorni di relax prima dell’adunata prevista per domenica 18 agosto, Khalil Ahmad è già in piena adrenalina. Oggi, infatti, la nuova guardia americana dellacomincia le Final Four che domenica assegneranno il titolo della lega canadese, campionato primaverile/estivo al quale ha chiesto e ottenuto di poter partecipare prima del suo arrivo a. È già diventato virale fra i tifosi biancorossi il video della sua schiacciata al volo con cui ha trascinato i Niagara River Lions in semifinale. Khalil è stato il protagonista assoluto del match con 23 punti, di cui gli ultimi 13 tutti realizzati da lui.