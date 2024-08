Una donna può nascere con i cromosomi XY? Cosa ci insegna la dannosa polemica su Imane Khelif

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 9 agosto 2024) Nel corso delle ultime sett, la pugile algerinaè stata coinvolta da numerose notizie fuorvianti e accuse infondate sul suo sesso. Secondo le dichiarazioni del Presidente dell’IBA (organismo disconosciuto dal Comitato Olimpico), un test del tutto sconosciuto avrebbe rivelato la presenza deiXY sia nell’atleta algerina che in quella taiwanese, entrambe finaliste alle Olimpiadi di Parigi 2024, finendo per essere accusate di essere uomini o trans. Lasciando da parte i due casi specifici, la presenza deiXY non implica essere uomo. Sebbene qualcuno possa sostenere che sia una fake news o qualche vada contro la medicina e la biologia, è la comunità scientifica ad ammettere questa realtà: sesso genetico, sesso gonadico e sesso fenotipico non sempre corrispondono.