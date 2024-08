Un ritorno incauto ?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 9 agosto 2024) Nel colpire l’immaginario dei fans, la WWE, non ha rivali. Riesce nella difficile impresa di creare delle aspettative, deluderle, per poi addirittura superarle, a suon di colpi di scena degni delle migliori pièces teatrali. SummerSlam è stato un evento unico in questo senso: Dominik che tradisce Rhea Ripley (con bacio annesso a Liv), Finn Balor che impedisce all’amico Damien Priest di vincere. Ed ovviamente ilin pompa magna dell’Original Tribal Chief. Un aspetto che ho gradito di quest’ultima opera è che, senza mezzi termini, Roman è andato diretto su Solo Sikoa, mettendo in chiaro sin da subito quale sia la sua propensione. La serata a Cleveland ha mostrato come, quando ci si mette, la WWE non ha rivali in termini di capacità di lasciare col fiato sospeso, e abilità nel meravigliare sempre la sua fanbase.