Tempo di azzeccare la prevenzione Gioco di parole dell’Ats | guardia alta contro i parassiti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024) "Azzecca lae vivi la natura!". L’Ats di Pavia, in collaborazione con la sede pavese dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna (Izler), prosegue l’attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione sulle malattie infettive trasmesse da zecche, implementando il piano di monitoraggio ello sul territorio. Le alte temperature di queste settimane favoriscono la diffusione di questo parassita esterno la cui puntura, sebbene non sia dolorosa, può provocare infezioni anche gravi come encefalite o Tbe, malattia di Lyme, rickettsiosi, febbre da zecche, tularemia e meningoencefalite. Se si programma un’attività all’aperto, soprattutto in boschi, sentieri, prati e campi incolti, parchi o giardini, è bene applicare sulla cute un repellente adeguato e indossare indumenti che coprano il più possibile le zone sensibili.