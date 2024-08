Stray arriva su Nintendo Switch | Annunciata la data di uscita

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di venerdì 9 agosto 2024) Era il 19 luglio 2022 quandodebuttò su PS5, PS4 e PC, giunto anche su Xbox Series e One il 10 Agosto 2023, all’appello mancava solo, almeno fino ad ora. A distanza di un anno giunge anche sull’ibrida di casa Kyoto.– Gamerbrain.netè pronto a miagolare suInvestite i panni di un gatto, che si troverà separato dalla sua famiglia o per meglio dire colonia, a seguito di una caduta, che lo porterà in una cittadina del sottosuolo, popolata da robot in rovina, dove il genere umano è oramai estinto da tempo. Nei vicoli e meandri tenebrosi della città vivono delle pericolose creature, in grado di mettere a repentaglio non solo la vita del micio ma anche degli stessi abitanti.