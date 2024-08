Soumahoro-gol La Robur vince il test Oggi alle 14 saranno svelati i calendari

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) E’ terminato 1-0 per il Siena l’namento congiunto svolto ieri pomeriggio dai bianconeri allo stadio San Bartolomeo di Castel Rigone contro lo United Riccione, squadra che, come quella di Magrini, milita nel campionato di Serie D (girone D). Dopo quello con il Gubbio, quindi, un altro buon, in vista dei prossimi impegni ufficiali. A firmare la vittoria del Siena è stato Hamed, giovane attaccante classe 2005, aggregato al gruppo già dalla prima settimana di preparazione (ma non ufficializzato). Nel primo tempo, il tecnico bianconero, ha infatti piazzato, davanti alla porta difesa da Giusti (al momento l’unico estremo difensore in rosa, oltre allo juniores, classe 2007, Paolucci), Zichella (2005), Achy, Biancon e Ricchi. A centrocampo spazio invece Ruggiero (2004), Mastalli e Masini, con Carbè (2006),spdi Giannetti e Galligani.