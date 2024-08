Sofia Raffaeli conquista una storica medaglia di bronzo per la ginnastica ritmica italiana

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 9 agosto 2024) AGI -è terza nel concorso all around di: è la primaper l'Italia a livello individuale alle Olimpiadi. Ottava Milena Baldassarri, già sesta a Tokyo 2020. Il circuito prevede quattro prove con quattro attrezzi diversi: cerchio, clavette, palla e nastro. Oro alla ginnasta tedesca Darja Varfolomeev e argento per la bulgara Borjana Kalejn., soprannominata la 'Formica Atomica', ha coronato tanti anni di successi a livello europei e mondialito la tanto sognataa cinque cerchi.poteva ambire anche allad'oro ma due errori nell'esercizio alla palla e al nastro hanno compromesso la via verso il trionfo. Per la 20enne azzurra, allenata da Claudia Mancinelli allaFabriano, un totale di 136.300 punti. Al cerchio,ha totalizzato 35.250 punti, alla palla 32.