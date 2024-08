Sicurezza arrivano i carabinieri di quartiere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Città più sicura? Ecco idi. Al via in questi giorni controlli straordinari del territorio che si affiancano a quelli ordinari di prevenzione messi in atto daidella compagnia di Fabriano. Per garantire un’ulteriore, per queste settimane, come spiegano dall’Arma, è stato introdotto il cosiddetto carabiniere diche, a piedi, percorre le vie del centro storico. In questo modo le divise interagiscono con le persone e i negozianti. I militari sono presenti soprattutto ma non soltanto durante l’orario di apertura dei negozi. Intanto proseguono i controlli di routine della compagniain chiave preventiva di ogni reato. Ad Arcevia è stato beccato un ventenne di Fabriano in piazza. Era insieme ad alcuni amici e stava fumando tranquillamente uno spinello che conteneva meno di un grammo di hashish.