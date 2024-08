Ryan Reynolds celebra Chris Evans e Johnny Storm in Deadpool & Wolverine

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 9 agosto 2024)inDopo i messaggi dedicati a Jennifer Garner, Wesley Sniper, Channing Tatum e Dafne Keen, continua il giro di ringraziamenti chesta affidando ai social per rendere omaggio a tutti gli attori che hanno partecipato a, riportando in vita dei personaggi che “avevano bisogno di un saluto ufficiale”. Arriva ora il turno di, che per l’occasione ha rispolverato il suo, il personaggio interpretato tra il 2005 e il 2007 in occasione della prima trasposizione cinematografia dei Fantastici Quattro. Un personaggio che è stato apprezzato all’epoca e riscritto adesso in contrapposizione con l’icona cheha interpretato per 10 anni nel MCU: Steve Rogers/Captain America.