Rottura totale con la Norvegia | Israele scontro alle stelle

(Di venerdì 9 agosto 2024) A dieci mesi dall'inizio della guerra in Medio Oriente, i rapporti già tesi trasembrano aver raggiunto un nuovo livello di ostilità. L'ultimo incidente diplomatico è avvenuto ieri, quando il ministero degli Esteri israeliano Israel Katz ha affermato di aver revocato lo status diplomatico di otto rappresentanti che lavorano presso l'ambasciata norvegese a Tel Aviv. In risposta, il ministro degli Esteri norvegese Espen Bart Eide ha convocato l'ambasciatore israeliano a Oslo per protestare formalmente contro questa manovra. Secondo il ministro in questione, il governo norvegese starebbe ora valutando quali ulteriori misure debbano essere adottate per risolvere l'escalation diplomatica e il disagio da essa provocata.