Previsioni weekend | tra caldo afoso e temporali ma temperature ancora da record

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 9 agosto 2024), arrivacon: lemeteo per questo fine settimana L’Italia si appresta a vivere un fine settimana di fuoco, con l’anticiclone africano Caronte che promette di portaredain molte città, soprattutto nel Centro-Sud. Gli esperti non prevedono tregua: il termometro è destinato a salire, toccando picchi di 40°C. Ma cosa ci attende nei prossimi giorni? Scopriamolo insieme.meteo del– notizie.comSecondo Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it che ha parlato ad Adnkronos, stiamo assistendo a un aumento della frequenza dell’anticiclone africano che favorisce ondate diestremo alternate a violenti fenomeni atmosferici come nubifragi e grandinate. Questa situazione è il risultato dell’accumulo di calore e umidità che funge da energia per la formazione dei