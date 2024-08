Per l’Empoli è già tempo di esordio in Coppa | al Castellani arriva il Catanzaro

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 9 agosto 2024) EMPOLI – Sarà anche calcio d’estate, ma è di quello che conta. Sarà il 10 agosto ma, contro ilgioca già per i tre punti inItalia. Altro che notte di San Lorenzo, nonostante il mercato sia pienamente aperto e la rosa sia un continuore e partire. Francesco D’Aversa non cerca alibi. Nella conferenza stampa prepartita è un continua mettere in guardia sulle cose da fare, che sono gli automatismi e i meccanismi tattici che sono stati assimilati in queste prime settimane di lavoro e di fatica. Di fronte c’è undi tutto rispetto seppur di categoria inferiore che, a detta di mister D’Aversa, pur avendo cambiato guida tecnica hanno mantenuto una personalità. Il, inoltre, ha già a suo favore l’aver giocato un match di, di aver assaggiato già il campo e l’agonismo della partita. Difficile dire chi D’Aversa schiererà.