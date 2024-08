Parigi 2024 volley De Giorgi | Risultato esagerato c’è stata lotta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024) “I nostri avversari hanno fatto qualcosina in più, ma ilnon dà ragione dellache c’ètra le due squadre. Non abbiamo avuto rispetto a loro l’efficienza di chiudere le fasi finali e questo ci ha penalizzato”. Lo ha detto il ct dell’Italmaschile, Ferdinando De, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro gli Stati Uniti nella finale per il bronzo alle Olimpiadi di. “Questa è una squadra giovane che deve fare esperienza, dobbiamo cercare ancora di migliorare – ha aggiunto -. E’ un percorso comunque virtuoso. Se ci stacchiamo dall’amarezza della mancata medaglia c’è da stare positivi. Questo gruppo ha margini di miglioramento e li avrà per molti anni”., De: “, c’è” SportFace.