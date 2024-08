Parigi 2024 pallanuoto maschile | protesta del Settebello di spalle alla giuria durante l’inno nazionale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ilè pronto a scendere in acqua contro la Spagna, nella partita per il quinto posto dei Giochi di. Gli azzurri di Alessandro Campagna erano stati protagonisti di una grande polemica dopo il match contro l’Ungheria, valido per i quarti di finale e perso ai rigori. L’Italia, in occasione del nuovo incontro, ha deciso dire contro la, a seguito dell’arbitraggio dubbio dell’ultima partita. Ilha infatti cantatodi Mameli voltandosi di, dimostrando il proprio disappunto.del, diSportFace.