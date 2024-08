Parigi 2024 Lyles | Ho gareggiato col Covid penso che mie Olimpiadi siano finite

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024) “che le miedi”. È questo il messaggio di Noahscritto sui propri social dopo il bronzo ottenuto nei 200 metri, e dopo aver già vinto la medaglia d’oro nei 100 metri. Infatti, il velocista statunitense ha rivelato di aver corso i 200 con il, e questo spiega anche la sua uscita in sedia a rotelle al termine della gara, visibilmente affaticato e senza forze. “Sono stato subito messo in quarantena vicino al Villaggio olimpico e ho provato a prendere i farmaci autorizzati.. Volevo correre, mi è stato detto che era possibile, quindi sono rimasto lontano dagli altri e ho fatto i turni”, ha spiegato, che quindi quasi sicuramente non prenderà parte alla staffetta 4×100 di questa sera.: “Hocolche mie” SportFace.