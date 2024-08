Parigi 2024 Italia-Turchia 3-0 | azzurre pallavolo in finale per oro

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 9 agosto 2024) (Adnkronos) – L’vola innellafemminile alle Olimpiadi di. Le, per la prima volta inai Giochi, oggi in semibattono la3-0 (25-22, 25-19, 25-22) e domenica sfideranno gli Stati Uniti per la medaglia d’oro. La Nazionale del ct Velasco arriva al match decisivo dopo una prestazione perfetta. “E’ un sogno bellissimo. La Nazionale non aveva mai superato i quarti, oggi ha vinto la semiper 3-0 risalendo in ogni set. Ora abbiamo un sogno, le finali si giocano per vincere”, dice Velasco. “C’è un piccolo problema: c’è un avversario, che a volte ti fa giocare male. Qui non è la ginnastica, se fai l’esercizio perfetto prendi 10. Qui c’è un avversario. Ora dobbiamo tornare ad essere lucidi e concentrati, oggi abbiamo commesso errori ma abbiamo vinto 3-0.