Ondata di caldo nel fine settimana nuovo aumento delle temperature

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 9 agosto 2024) Maurizio Sabatino del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il meteo a Bergamo e in Provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica La graduale espansione dell’anticiclone subtropicale su tutta l’area mediterranea, garantirà condizioni di stabilità atmosferica ed un sensibilemassime, con valori che raggiungeranno i 35°/36°C durante il. Deboli disturbi in quota interesseranno i settori Alpini centrorientali con possibilità di locali, brevi fenomeni precipitativi. Venerdì 9 agosto 2024 Tempo previsto: bel tempo su tutta la regione. Sviluppo di attività cumuliforme, durante le ore centrali della giornata, su Orobie, cime dell’Adamello e Valtellina ma con scarsa probabilità di fenomenologia associata. Qualche innocua nube anche sui rilievi estremi dell’Oltrepò.