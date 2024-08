Ombrelloni chiusi gestori dei lidi sul piede di guerra Ma Assobalneari non aderisce | Risarcire gli utenti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 9 agosto 2024) Oggi, 9 agosto, idegli stabilimenti balneari in Italia hanno deciso di chiudere gliper due ore come forma di protesta contro le norme imposte dal governo relative alle concessioni demaniali marittime. Questo sciopero è un segnale di dissenso contro l’attuazione della direttiva Bolkestein dell’Unione Europea, che prevede la messa all’asta delle concessioni balneari, aprendo il mercato a nuovi concorrenti. Gliapriranno dunque alle 9:30, con due ore di ritardo rispetto all’orario previsto di apertura, una forma di protesta simbolica poiché i balneari temono che questa normativa possa portare alla perdita delle loro attività, che spesso sono state gestite dalle stesse famiglie per generazioni.