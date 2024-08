Ogni Paese celebra i propri campioni nel modo che preferisce Ma forse nelle Filippine stanno un tantino esagerando

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 9 agosto 2024) Nella centenaria storia sportiva dellenon c’era mai stato un atleta in grado di vincere due ori nella stessa edizione delle Olimpiadi. Poi, è arrivato Carlos Yulo. E tutto è cambiato. Il ginnasta ha trionfato in due specialità, il corpo libero e il volteggio. Ildel Sud-est asiatico, grande a livello di popolazione ma modesto sul profilo dei risultati ai Giochi olimpici, è completamente impazzito. Il 24enne nato nella provincia di Manila è divenuto immediatamente un eroe nazionale. Un affetto che si concretizzerà in una serie di doni, sia dal governo sia da aziende private, a dir poco curiosi.