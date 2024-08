Nuovo Bonus bollette hai diritto ad oltre 1 000 euro | chi può richiederlo e come presentare domanda

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ilvalemille. Siete tra i fortunati che possono? Scopriamolo subito per non perdere il risparmio. Ledi luce, gas e acqua continuano a rapun incubo per gli italiani. Fortunatamente c’è un modo per risparmiare 1.015ma è riservato ad alcune famiglie. Solo chi soddisferà specifici requisiti potrà inoltraredifino a 1.000(Cityrumors.it)L’arrivo della bolletta è un momento tragico per le famiglie italiane. I costi dell’energia elettrica, di gas e acqua sono alti e si ripercuotono negativamente in fattura. Centinaia dida pagare riducendo notevolmente il budget familiare mensile. Chi già si trova in difficoltà economica rischia l’insolvenza ma quando le entrate sono basse bisogna compiere delle scelte.