Mi ha lasciato da solo Estate in diretta perché Nunzia De Girolamo non è in studio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 9 agosto 2024)in, ultima parte della settimana in solitaria per Gianluca Semprini:Deassente. Per chi segue il programma Rai ha fatto effetto vedereil conduttore in, che proprio di recente al magazine Nuovo ha raccontato del rapporto speciale con la collega, descrivendola come una “donna esplosiva e dall’espressione che potrebbe incutere timore”. Il popolo dei social, invece, è molto diviso: c’è chi la ama e chi la critica sempre e infatti anche dopo la notizia della sua assenza molti utenti si sono scatenati sulla piattaforma X. “Oggi senza la Dei suggeritori si riposano”, ha scritto uno facendo riferimento al fatto che nell’ultimo periodo la conduttrice sembra leggere un po’ troppo il “gobbo” ed essere spesso impreparata durante la