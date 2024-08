L' utile di Unipol a 555 milioni confermati gli obiettivi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024)ha chiuso il primo semestre dell'anno con undi 555di euro, in crescita del 6,8% rispetto ai 517dello stesso periodo del 2023. L'sale a 632considerando il contributo delle partecipazioni in Bper e nella Banca Popolare di Sondrio anche nel secondo trimestre dell'anno, sulla base delle semestrali da poco pubblicate. La raccolta diretta assicurativa sale del 10,4% a 8,2 miliardi, di cui 4,6 miliardi nel ramo danni (+7,8%) e 3,6 miliardi nel vita (+14%), così come migliorano gli indici di solidità patrimoniale con l'indice di solvibilità di gruppo che sale nel semestre dal 215% al 221% e quello di solvibilità del settore assicurativo che si attesta al 276%. Per il 2024 la compagnia bolognese conferma l'aspettativa di un andamento reddituale "in linea" con glidel piano strategico al 2024.