Lucia Felici uccisa in casa a Castelnuovo di Porto | fermato il marito Carmine Alfano

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 9 agosto 2024), 75 anni, è stataindi, alle porte di Roma. Il corpo diè stato trovato dai Carabinieri dopo che una vicina, sentendo delle grida, ha chiamato il 112. I sospetti si sono concentrati sul, 82 anni che, dopo essere statodai Carabinieri, ha confessato davanti al pm e al suo avvocato difensore di aver ucciso la moglie al culmine di una lite. All’uomo è contestato omicidio aggravato dal rapconiugale, per ora non si parla invece di premeditazione. Al momento l’ipotesi è cheabbia strangolato la moglieal culmine di una lite avvenuta nella loro abitazione, in via Bellavista adi(Roma).