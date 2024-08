LIVE Ciclismo su pista Olimpiadi Parigi in DIRETTA | le azzurre provano a giocarsi una medaglia nella madison

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.38 Salta l’accordo tra Stati Uniti e Gran Bretagna, Consonni e Guazzini hanno mezzadi vantaggio. 18.37 ATTACCO DELL’ITALIA CON CHIARA CONSONNI! Non c’è una vera e propria reazione da parte del gruppo, bisogna provare a spingere. 18.36 Ottavo sprint vinto dalla Gran Bretagna davanti alla Polonia. Britanniche che salgono in seconda posizione. 18.34 L’Olanda riesce a guadagnare un giro: sono quindi 20 punti, totale fa 28. Van der Duin e van Belle sono al comando della classifica. 18.33 Olanda che si prende i cinque punti dello sprint, non riesce a prendere punti l’Italia. Siamo comunque nel gruppo delle inseguitrici delle olandesi. 18.32 Primo attacco di questache arriva da parte dell’Olanda! Le orangea guadagnare un giro. 18.