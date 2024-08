Le urla poi un’auto ha sgommato | proseguono le indagini sull’uccisione di Sharon Verzeni

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 9 agosto 2024)leper chiarire il mistero attorno all’uccisione della 33ennea Terno d’Isola. Sul caso sono in campo da alcune ore anche i carabinieri del Ros che si occupano diper crimini violenti. I militari del Ris di Parma, invece, stanno analizzando gli abiti della vittima, una maglietta e dei pantaloni di una tuta. Sono alla ricerca di eventuali tracce di materiale genetico diverso dal suo e anche alcuni coltelli trovati nella zona. Al vaglio l’eventuale compatibilità con l’arma del delitto. Lesono coordinate dal sostituto procuratore Emanuele Marchisio.I funerali di(ANSA FOTO) – cityrumors.itL’aggressione è avvenuta nella notte tra il 29 ed il 30 luglio in via Categnate a Terno d’Isola, dove la 33enne viveva da tre anni insieme al compagno, Sergio Ruocco, elettricista 37enne.