Le nail art più belle di Kylie Jenner

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il 10 agosto,compie 27 anni. Capace di reinventarsi a ogni scatto, la giovane imprenditrice è molto apprezzata per i suoi look ma anche per le sue elaboratissimeart spesso in anticipo sui trend. Dalla manicure pastel glazed realizzata con tonalità pop, alle unghie colorate e floreali, passando per laart effetto perla a quella tridimensionale: la sorella di Kendall ci regala sempre delle vivaci idee da copiare. Per il suo compleanno, ripercorriamo con un video le manicure più spettacolari sfoggiate in questi anni. GUARDA LE FOTO Le giovanissime della Gen-Z e i loro segreti dizza: daa Maria Esposito Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Leart piùdiAmica.