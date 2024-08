L’addio di Paltrinieri forse | Potrebbe essere stata la mia ultima gara mi fermo qualche mese

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

"Adesso può succedere di tutto". E per tutto intende anche il niente. Il ritiro. La fine di una carriera clamorosa. Gregorio Paltrinieri ha chiuso nono la sua 10 km olimpica, ingoiato dalle correnti della Senna. E annuncia – ai microfoni della Rai – che "mi fermerò per un po', per rimettermi in sesto. Non so se è l'ultima gara. Sono sicuro che adesso ho bisogno di fermarmi. E' stato un triennio pesante, ho anche sofferto tanto. Dovrò prendere una decisione". Paltrinieri: "andavo meglio contro corrente" L'analisi della gara andata male è il contrario di ciò che ti aspetteresti. La corrente gli ha dato fastidio, ma nel verso opposto: "E' stata molto complicata, una gara difficilissima. Io e Mimmo Acerenza non avevamo provato il fiume.