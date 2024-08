La vita di Margaret Bourke White | una storia da immortalare

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di venerdì 9 agosto 2024) Life&People.it Ogni donna ha un segreto da custodire che spesso rispecchia il suo lato più fragile. Pensiamo ad Oriana Fallaci, colei che ha dato laper il giornalismo, eppure negli anni Novanta ha dovuto fare i conti con una guerra intima, una battaglia contro il tempo a causa di un tumore al seno. Alda Merini, poetessa e scrittrice italiana che per anni è stata rinchiusa in un manicomio per un disturbo bipolare. La protagonista di oggi, invece, è, la prima fotografa al fronte, colei che ha affrontato in modo rivoluzionario il divario tra uomo e donna, scendendo in campo, affermando che la fotografia non deve essere luogo di contesa ma di collaborazione. Determinazione, intraprendenza e talento fuori dagli schemi, riesce a lasciare il segno nonostante abbia dovuto convivere con una grave malattia.