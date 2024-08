Juventus rischia di perdere Todibo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 9 agosto 2024)didiIl Nizza accetta l’offerta del West Ham, fiducioso sul sì del difensore LadiJean-Clair. Il Nizza ha accettato un’offerta da 40 milioni di euro del West Ham. Come riferisce l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il dirigente del club inglese, Tim Steidten è volato in Francia, definendo l’accordo col club transalpino sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto per 40 milioni di euro in totale (una decina di milioni in più rispetto alla proposta della) oltre a una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. E LA JUVE? – I dirigenti bianconeri sperano che il calciatore rifiuti ancora il West Ham, tenendo fede all’intesa già trovata da tempo con la Juve per un contratto quinquennale fino a giugno 2029 da 2,5 milioni di euro netti all’anno.