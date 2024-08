India donna trovata legata a un albero dopo 40 giorni È stato mio marito poi la verità

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’hannoa un, urlava disperata in una giunglana. Lalita Kayi Kumar, 50 anni, con passaporto americano, era stata lì per 40senza cibo. Un pastore locale ha fatto la scoperta vicino al villaggio di Sonurli, a circa 350 km da Mumbai. Ha subito avvisato la polizia, che è intervenuta immediatamente. Hanno tagliato le catene che la tenevano prigioniera e l’hanno portata d’urgenza in ospedale per curarla dalla disidratazione.Leggi anche: Scontro in monopattino, Giulia muore a 18 anni24 ore di agonia All’inizio, Kumar aveva accusato ildi averla abbandonata lì, ma laè emersa lentamente. Non c’era nessun, e lei si era incatenata da sola. Laha confessato alla polizia di aver comprato lei stessa i lucchetti e la catena. Ha raccontato di essere angosciata per il visto scaduto e per problemi economici.