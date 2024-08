Il ruolo dell’Inghilterra tra le opzioni per l’allenatore del Manchester City

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 9 agosto 2024) 2024-08-09 16:00:47 Breaking news: Pep Guardiola ha affermato che una potenziale offerta per diventare allenatoresarebbe tra “molte” se il 53enne decidesse di lasciare il. Lo spagnolo Guardiola è sembrato aperto al suggerimento quando gli è stato chiesto del posto vacante in Inghilterra mentre rispondeva alle domande prima del Community Shield 2024, parlando pochi minuti prima che la FA annunciasse la nomina del capo dei Three Lions Under-21 Lee Carsley su base ad interim “per tutto l’autunno”. “Devo decidere cosa voglio fare della mia vita”, ha detto Guardiola, che deve ancora prolungare il contratto con ilche scade a giugno 2025. “Voglio continuare qui, prendermi una pausa o allenare una nazionale? “Ci sono un sacco di. Sono molto emozionato per questa stagione perché vedo cose che mi piacciono.