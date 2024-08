Il Napoli e Lukaku…Intanto Osimhen…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ile Romelu Lukaku: di seguito un articolo tratto dal sito www.sportmediaset.mediaset.it. De Laurentiis ha deciso di regalare Romelu Lukaku ad Antonio Conte prima dell’inizio del campionato – ildebutta domenica 18 agosto nella trasferta di Verona – e soprattutto a prescindere da Osimhen, destinato a partire ma ancora senza destinazione.pronto per l’affondo Il club azzurro ha già pronto l’affondo con il Chelsea per l’attaccante belga, con cui ha già l’accordo per un contratto triennale a 6 milioni di euro l’anno. C’è da colmare la distanza tra richiesta e offerta. Il cluib partenopeo è disposto a sborsare 25 milioni di euro più bonus, i Blues ne vogliono 40. Si potrebbe ragionare anche su un prestito oneroso con riscatto tra un anno a 27-30 milioni. I contatti tra i due club proseguono, ilha fretta. Lukaku, voglia di Conte.