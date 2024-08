Il grossista della cocaina In auto ha 16 chili di droga

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Un doppio fondo "stupefacente", quello del bagagliaio dell’guidata da un ragazzo di 29 anni. Un cittadino albanese incensurato, apparentemente insospettabile, che, però, si sarebbe tradito con il suo incedere decisamente incerto. Variazioni di velocità non spiegabili almeno agli occhi degli investigatorisquadra mobile che erano impegnati in servizi di prevenzione sul territorio e che, a Ponte San Giovanni, si sono imbattuti nell’condotta dal giovane. Peggio di come stava guidando, secondo quanto riferisce la questura, il tentativo di dare spiegazione agli investigatori che hanno intuito come dietro quelle scuse farfugliate potesse esserci altro. E allora, oltre a controllare documenti, gli uominisquadra mobile hanno proceduto a perquisiree conducente. Una perquisizione che ha dato i suoi frutti.