Guida per l’acquisto della casa imposte e agevolazioni | novità 2024

(Di venerdì 9 agosto 2024) Acquistare unarappresenta una delle decisioni più importanti nella vita di una persona, non solo per il valore affettivo, ma anche per l’investimento economico che comporta. Nel, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le lineeperdi una, introducendosignificative in termini difiscali. Laha lo scopo di fornire un quadro chiaro e aggiornato delle principali normative, con particolare attenzione alle“prima” e alle nuove disposizioni per gli under 36. Prima del: quali verifiche fare Prima di procedere aldi un immobile, è bene capire se si è pronti a compiere questo passo. L’Agenzia delle Entrate spiega i passaggi prima del. Il primo passo, per esempio, è verificare la corrispondenza tra i dati catastali e lo stato reale dell’immobile.