Golf femminile terza giornata oggi in tv Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il torneo diallediproseguecon la, che prevede il terzo e penultimo round sulle 18 buche del meraviglioso percorso del LeNational. A metà gara comanda la svizzera Morgane Metraux a -8, seguita dalla cinese Yin a -7 e dalla neozelandese Ko a -5. Tantissime ancora le giocatrici in lotta per una medaglia, a cominciare dalla numero uno del mondo Nelly Korda che dopo le prime due giornate è dodicesima a -2. Per l’Italia in campo Alessandra Fanali, che dopo due giri non semplici riparte dalla 47esima posizione con un totale di +7.