Furto di metallo in un cantiere dismesso Denunciati tra uomini in provincia di Latina

Nella serata dell'8 agosto a Pontinia (LT), i Carabinieri della locale stazione hanno deferito in stato di libertà tre cittadini, rispettivamente nati nel 1964 e residente a Pontinia, nel 1983 e residente a Sezze, e nel 2000 e residente a Priverno. I tresono stati sorpresi mentre tentavano di rubare materiale ferroso all'interno di un sito industriale. Sequestro degli arnesi e del veicolo Gli arnesi utilizzati per tagliare le travi con una fiamma ossidrica sono stati sequestrati. Anche il furgone utilizzato per il trasporto è stato sequestrato poiché privo di assicurazione.