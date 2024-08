Fine settimana rovente in arrivo | temperature bollenti il 10 e 11 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’Italia si prepara ad affrontare undi caldo estremo, conche supereranno abbondantemente i 35°C in molte regioni. Questo 10 e 11, il caldo sarà il protagonista assoluto su tutto il territorio nazionale, portando con sé condizioni climatiche estreme che metteranno alla prova la resistenza di cittadini e turisti. Le cause dell’ondata di caldo Crediti: Freepik – VelvetMagIl caldo che si abbatterà sull’Italia durante il weekend è dovuto all’espansione dell’anticiclone africano, noto come Caronte, che spingerà masse d’aria roventi dal Sahara verso la penisola. Questo fenomeno meteorologico, tipico dell’estate mediterranea, sta raggiungendo il suo picco massimo proprio in questi giorni, contribuendo a creare condizioni di calore eccezionali.