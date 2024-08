Film di Ferragosto da scoprire o rivedere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Non solo Natale, Capodanno e l’evergreen San Valentino. Esistono anche pellicole che sono state ambientate il 15 agosto – esattamente a– e che sono diventate note negli anni. Spesso si tratta di commedie, alcune ambientate al mare e in spiaggia ma anche in luoghi insoliti. Ad esempio un ascensore. Curiosi diquali pellicole si svolgono in queste ore dell’anno? Ecco una curiosa guida che potrebbe darvi anche l’ispirazione per(o) alcuni titoli. Quelle strane occasioni Si tratta di una commedia all’italiana a episodi e nella terza parte c’è “L’ascensore” (quello citato poche righe fa) con protagonisti Alberto Sordi e Stefania Sandrelli. La pellicola, datata 1976 e con la regia di Luigi Comencini, nel terzo episodio diverte con un monsignore e un'avvenente trentenne bloccati per l'intero giorno in un ascensore.