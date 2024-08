Escursionista perde il sentiero in Val Parina | Soccorso alpino al lavoro fino alle 4 di mattina

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 9 agosto 2024) Sono state ben cinque le attivazioni nella giornata di ieri (giovedì 8 agosto) per la VI Delegazione Orobica del: coinvolte praticamente tutte le Stazioni. Il primo intervento inta per un uomo che è stato recuperato al rifugio Grassi: sul posto è stato inviato un soccorritore che si trovava in zona per una prima valutazione sanitaria. L’evacuazione della persona, in accordo con Soreu, è stata fatta tramite l’elicottero della Guardia di finanza, decollato da Venegono (Varese), che ha imbarcato un tecnico soccorritore della Stazione di Valsassina che ha poi assistito e trasportato la persona alla piazzola del Bione dove un’ambulanza era in attesa del paziente per proseguire la valutazione e le cure sanitarie. In serata l’ennesimo intervento nella zona impervia della Val: impegnati una quindicina di tecnici nel recupero di un