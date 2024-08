Enzo Biondi trovato senza vita per strada | mistero sulla morte del noto influencer

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 9 agosto 2024)Bondi è statosu un marciapiede di lungotevere Dante, zona viale Marconi-San Paolo. E’ un giallo laromano, 39enne, che si occupava di calcio e Fantacalcio con il nickname Kaiserjny, Il corpo di Bondi, riverso in terra, è stato notato intorno alla mezzanotte di ieri da alcuni passanti, che hanno subito allertato il 118. Sul posto sono arrivati i soccorsi e i carabinieri ma l’era già deceduto. Da una prima analisi non emergerebbero segni di violenza. Tra le ipotesi, resta dunque prevalente quella del malore. La salma è stata, comunque, messa a disposizione dell’autorità giudiziaria e trasferita all’obitorio di Tor Vergata per gli accertamenti.Bondi era molto attivo e conosciuto online. Contava oltre 12 mila follower su Instagram e 18 mila su TikTok.