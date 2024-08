Due sculture sotto assedio La rabbia dell’artista Ricci | Furto e violenza | denuncio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Stamani l’artista Oronzoandrà dai carabinieri per denunciare uno spiacevole episodio avvenuto alla sua scultura e a quella della moglie, entrambe esposte alla manifestazione ‘Torano notte e giorno’ in corso fino al 13 agosto nel borgo degli artisti. Nell’annunciare di voler sporgere denuncia contro ignoti parla di "". Ma gli organizzatori minimizzano l’accaduto parlando di una ragazzata. Le opere sono die della moglie Vittoria Angela Romei (nella foto). In sostanza nei giorni scorsi qualcuno si è divertito a cambiare il nodo alla cravatta all’opera realizzata da, e in contemporanea è stata rubata la foglia di carta color oro che ricopriva le parti intime del busto realizzato da Remei. Due gesti chedefinisce "intollerabili nei confronti di due opere d’arte".