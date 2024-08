Donna strangolata a Castelnuovo di Porto | ipotesi di femminicidio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 agosto 2024) Anziana trovata senza vita in casa, il marito in stato confusionale sotto interrogatorio Roma – Tragedia adi, alle porte di Roma, dove unadi 75 anni è stata trovata senza vita all’interno del suo appartamento in via Bellavista, al civico 8. La scoperta è avvenuta questa mattina, quando i carabinieri, allertati dalle urla provenienti dall’abitazione, hanno fatto irruzione trovando il corpo dellae il marito, un 82enne, in evidente stato di confusione. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, lasarebbe morta per strangolamento, ma la conferma definitiva arriverà solo dopo l’esame autoptico. Il marito è stato immediatamente condotto alla caserma dei carabinieri, dove sarà interrogato dal Pubblico Ministero di turno. Se leiniziali verranno confermate, si tratterebbe del secondo caso dinella zona in pochi giorni.