Di lavoro si muore L’allarme della Uil | | Reggio in zona rossa decessi triplicati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Troppi infortuni sul, con tendenza ad aumentare nel primo semestre del 2024 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I dati semestrali pubblicati da Inail inseriscono anche la realtà reggiana in "". Tra gennaio e giugno 2024, secondo i dati forniti da fonti sindacali Uil, sono stati sei i lavoratori che hanno perso la vita durante l’attività professionale, rispetto ai due casi del 2023. "Non va meglio a livello regionale, con 47 persone decedute a fronte delle 34 vittime del periodo gennaio-giugno del 2023", dice Roberto Rinaldi, coordinatore confederaleUil. Che aggiunge: "Diminuiscono di poco gli infortuni in tutti i settori passando dalle 4.813 denunce del periodo gennaio/giugno 2023 alle 4.768 di quest’anno, ma probabilmente questo calo è dovuto dal fatto che molti lavoratori sono in regime di cassa integrazione.