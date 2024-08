Covid picco di casi a Ferragosto | Lombardia al secondo posto per contagi e impennata sulla riviera ligure

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ormai nessuno vuole sentirne parlare, eppure il-19 è ancora tra noi. Nell’ultima settimana si sono registrati oltre 17.300 nuovi. Ed è un numero enormemente sottostimato dato che si fanno pochissimi tamponi e che, anche facendo il test a casa, la positività non dev’essere comunicata all’autorità sanitaria. Crescono anche i morti: 87 negli ultimi sette giorni, rispetto ai 54 della settimana precedente. La prima regione per numero diè la Campania (5.155), seguita dalla(2.780) e dal Lazio (2.332). Ma l’incidenza più alta è stata rilevata nella regione turistica per eccellenza del Nord Italia: la Liguria. Sulle riviere affollate di vacanzieri si registrano 86ogni 100 mila abitanti (la media nazionale è 31ogni 100 mila). Ancora in lieve aumento i tamponi, che questa settimana sono stati 106.154 rispetto ai 100.669 dei 7 giorni precedenti.