Chiara Nasti spiega perché ha fatto il cesareo per la nascita di Dea e racconta come ha reagito Thiago all’arrivo della sorellina

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 9 agosto 2024), nota influencer e moglie del calciatore Mattia Zaccagni, ha recentemente condiviso sui social la sua esperienza di diventare mamma per la seconda volta. La nuova arrivata, Dea, ha portato gioia nella famiglia, ma anche nuove sfide.hato le notti in bianco e il difficile equilibrio tra il prendersi cura del primogenitoe la neonata., il primogenito, è un bambino spensierato ma,molti bambini, ha richiesto particolari attenzioni dopo l’arrivo. Lahatonei primi giorni si sia dedicata completamente a Dea, notando però che questo causava nervosismo in. Ora, ha trovato un nuovo equilibrio, passando il tempo condurante il giorno e lasciando che la madre si occupipiccola. Durante la notte, èa prendersi cura di Dea, che deve essere allattata ogni tre ore.