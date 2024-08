Carrarese Rifilate quattro reti al Camaiore Mister Calabro dà spazio alle seconde linee

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024)(3-4-2-1): Mazzini; Cartano, Oliana, Motolese; Belloni (60’ Scheffer), Zuelli (60’ Raimo), Della Latta (82’ Sansaro), Grassini; Cherubini, Palermo; Cerri (60’ Di Matteo). All.(4-3-3): Barsottini; Borgia, Zavatto, Zambarda, Bologna; Da Pozzo, Granaiola, Cornacchia; Nardi, Chiaramonti, Bacci. A disp. Amico, Anzillotti, Kthella, Ricci, Adami. All. Cristiani. Marcatori: 8’ Cerri, 25’ e 43’ Palermo, 55’ Motolese. CARRARA – Antonioha datoai giocatori che fin qui avevano avuto meno possibilità di scendere in campo nella sgambata contro il. Le cosiddetteazzurre, con tanti titolari in tribuna come semplici spettatori, hanno fatto il proprio dovere contro la formazione d’Eccellenza trovando in apertura il gol con Cerri su assist di Grassini.