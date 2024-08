Borderlands il CEO di Take-Two chiede ai fan di dare una possibilità al film nonostante i voti negativi

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il CEO di-Two Interactive, Strauss Zelnick, vorrebbe che i fan dessero “una” al nuovodi, visto che “molte persone ci hanno lavorato duramente” per renderlo il più possibile fedele alla celeberrima serie di videogiochi di Gearbox Software. Nel corso dell’ultima conferenza con gli investitori è stato chiesto a Zelnick il suo parere sulle prime recensioni non propriamente positive per la pellicola cinematografica (per usare un eufemismo visto il 5% su Rotten Tomates presenta un 5% di gradimento dopo 73 recensioni), con il dirigente che ha cercato di smontare immediatamente le polemiche affermando che in realtà ilè “fantastico” e fedele alla saga videoludica. Strauss Zelnick ha aggiunto che le performance deldi Boderlands “non avranno un impatto finanziario” su-Two Interactive e nemmeno sul franchise videoludico.