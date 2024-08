BookTok il romanzo ‘It Ends With Us’ colleziona più di 165mila video

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’attesissimo ItUs – Siamo noi a dire basta arriverà nelle sale il 21 agosto, ma intanto su TikTok a spopolare è l’omonimobestseller di Colleen Hoover (edito in Italia da Sperling & Kupfer), da cui il film è tratto. Non è del resto la prima volta che la community disancisce il successo di un libro, portandolo agli apici delle classifiche mondiali e decretando un passaparola unico. Divenuto uno dei titoli più chiacchierati in app dal 2021 – del resto, il romance è uno dei generi più apprezzati con oltre 5.5M di post creati – le conversazioni dedicate alla storia di Lily e Atlas continuano a generare interesse tanto da aver portato a oltre 165 milacreati. Un trend che non accenna a rallentare anche per merito dell’arrivo al cinema dell’omonimo film con Blake Lively e Brandon Sklenar.