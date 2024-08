Banksy il London Safari si arricchisce con un lupo che è stato rubato

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 9 agosto 2024), lo street artist britannico di cui non si conosce la reale identità, è più attivo che mai. Negli ultimi giorni aveva “pubblicato” tre murales raffiguranti degli animali in tre zone diverse di Londra. L’installazione, se così la vogliamo chiamare, si è completata nelle ultime ore con il murale di unche ulula alla Luna, posizionato su un’antenna parabolica a Peckham. Anche in questo caso l’opera è stata rivendicata dall’autore con un post su Instagram. Solo che a differenza delle altre tre, con una capra, due elefanti e tre scimmiette, questa è stata subito rubata. Evidentemente attratto dalla possibilità di mettere le mani su un originale di, un uomo mascherato ha smontato l’antenna e con l’aiuto di un complice si è allontanato portando con sé il prezioso cimelio.